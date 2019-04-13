الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السبت، 13 أبريل 2019 09:00 م أهم 10 أخبار إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها وخروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بهدف واحد أمام صن داونز. "تشريعية النواب" تصوت على تقرير التعديلات الدستورية بصياغتها النهائية غدا رئيس الوزراء يوجه بالتفاوض سريعا مع شركات تصنيع التابلت لتصنيعه فى مصر فرض رسوم 15% على واردات البيليت و25% على حديد التسليح لمدة 180 يوما حصر ممتلكات الأوقاف: نتملك أوقافا بمساحة 256 ألف فدان و21 مليون متر مربع طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات نقد أجنبى خلال برنامج الإصلاح وحققنا نموا 5.5% فى عامين استئناف الطيران بين القاهرة والخرطوم بعد توقفها بسبب احتجاجات السودان رويترز: المجلس العسكرى فى السودان يعلن تشكيل حكومة مدنية وإلغاء حظر التجوال الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة يحيى الفخرانى: سعيد بعرض مسرحية الملك لير للجمهور المصرى المتذوق للفن الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال إضافة تعليق الاهلي الاهلى صن داونز وليد ازارو ازارو الارصاد السودان اخبار مصر اليوم السابع بلس الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019 رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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