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السبت، 13 أبريل 2019 10:38 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 13 أبريل 2019 09:00 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار
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اليوم السابع بلس
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها وخروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بهدف واحد أمام صن داونز.
 
 
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الاهلي

الاهلى

صن داونز

وليد ازارو

ازارو

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