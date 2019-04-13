اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها وخروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بهدف واحد أمام صن داونز.



































