"اعرفى حقك".. لو حياتك مع جوزك مستحيلة وبتسبب لك ضرر تعملى إيه؟

كتب أحمد الجعفرى

نظم قانون الأحوال الشخصية فى مصر الحالات التى يجوز فيها للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها، فى حالة معاناته من مرض يستحيل لها العيشة معه فى وجود ذلك المرض، هو المعروف قانونًا بـ"التفريق للعيب" والذى يكون الزوج به عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه.

يقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانونى، أن للزوجة الحق فى أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، سواء كان ذلك العيب قبل العقد ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترضى به.

ويتابع "محمد، أنه فى حالة أن الزوجة تزوجت زوجها بالعيب الذى فيه أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق بينهما، وأن التفريق بالعيب يعتبر طلائقا بائنا، ويستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.