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احتجاز مدير المخابرات الفنزويلى السابق بإسبانيا لحين البت فى طلب تسليمه لواشنطن

السبت، 13 أبريل 2019 07:46 م
احتجاز مدير المخابرات الفنزويلى السابق بإسبانيا لحين البت فى طلب تسليمه لواشنطن هوجو كارفاخالرئيس سابق للمخابرات العسكرية فى فنزويلا
مدريد (رويترز)
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قال متحدث باسم المحكمة العليا فى إسبانيا، إن المحكمة أمرت اليوم السبت بحبس هوجو كارفاخال، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية فى فنزويلا، تعتقد واشنطن أن لديه معلومات مهمة عن الرئيس نيكولاس مادورو، فى انتظار البت فى طلب من الولايات المتحدة بتسليمه.

واعتقلت الشرطة الإسبانية كارفاخال، الجنرال السابق والذى كان أيضا حليفا مقربا من الرئيس الراحل هوجو تشافيز، يوم الجمعة بموجب مذكرة اعتقال أمريكية بسبب اتهامات بتهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث باسم المحكمة أن كارفاخال نفى خلال الجلسة أى صلة بتهريب المخدرات أو بجماعة فارك الكولومبية المتمردة وعارض تسليمه المحتمل للولايات المتحدة.

وسيقاوم كارفاخال طلب تسليمه للولايات المتحدة استنادا لما له من علاقات فى إسبانيا نظرا لوجود أسرته هناك، ويتعين على الولايات المتحدة الآن إضفاء صفة رسمية على طلب تسلمه الذى ستبت فيه المحكمة العليا.

وقال مسؤول فى الإدارة الأمريكية لرويترز يوم الجمعة إن كارفاخال لديه معلومات مهمة عن مادورو وهو مستعد للتعاون. وفى فبراير  رفض كارفاخال دعم الرئيس مادورو الذى تولى الحكم بعد تشافيز ودعم خوان جوايدو الذى أعلن نفسه فى يناير رئيسا انتقاليا للبلاد.

 

 


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