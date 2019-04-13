وأوضحت المصادر وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن من بين المواقع التي استهدفها القصف الإسرائيلي، كلية الشؤون الإدارية والبحوث العلمية ومدرسة المحاسبة في محافظة حماة.

وكان الجيش السوري أعلن، في وقت سابق، أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة مخلفا ثلاثة جرحى.