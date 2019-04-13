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آلاف المواطنين بصربيا ينظمون مسيرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس وحكومته

السبت، 13 أبريل 2019 08:30 م
آلاف المواطنين بصربيا ينظمون مسيرة احتجاجية ضد سياسات الرئيس وحكومته مظاهرات فى صربيا
بلجراد أ ش أ
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احتشد آلاف المواطنين فى العاصمة الصربية بلجراد، لتنظيم مسيرة احتجاجية ضد السياسات التى ينتهجها رئيس البلاد، ألكسندر فوتشيتش، وحكومته.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم السبت، أن السلطات الصربية أمرت بانتشار شرطة مكافحة الشغب داخل البرلمان؛ للحيلولة دون اقتحام عناصر المعارضة للمبنى خلال الاحتجاج الذى يأتى بعد شهور من اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة والتى اتهمت فوتشيتش بممارسة سياسات قمعية فى الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وأشارت الشبكة إلى أن التوتر قد تصاعد حدته عندما قالت وسائل الإعلام الداعمة للحكومة ومسئولون إن المعارضة ترغب فى اقتحام مؤسسات الدولة والاستيلاء على السلطة بالقوة، فيما صرح زعماء المعارضة بأن السلطات قد سعت لمنعهم من الدخول إلى بلجراد من أجل تنظم المسيرة.

كما لفتت الشبكة إلى أن المتظاهرين - الذين يشاركون فى المظاهرات التى بدأ تنظيمها فى البلاد منذ ديسمبر الماضى - يطالبون بمزيد من الديمقراطية وحرية الإعلام.


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