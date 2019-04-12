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3 أسباب تدفع "واشنطن" لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:07 ص
3 أسباب تدفع "واشنطن" لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية الإخوان
كتب أحمد عرفة
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أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الإدارة الأمريكية الحالية على وعى بترابط وتشابك علاقات حلف الإرهاب الإقليمى بين الثلاثى تركيا وإيران وقطر من جهة ومن جهة أخرى تشابك علاقات ومسارات ومصالح تيارى الإسلام السياسى السنى والشيعى، فكلاهما يدعم الآخر لأن هدفهما واحد وهو هدم النظام العربى التقليدى وبناء نظام إقليمى غير عربى على أنقاضه تحت عناوين امبراطوريات دينية.

 

وأشار هشام النجار، إلى أنه حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار الإخوان منظمة إرهابية، فإن هذا سيأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها أمريكا لمواجهة محور الشر التى تتزعمه إيران ومعها تركيا وقطر وتتحالف معهم الإخوان.

 

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذه الخطوة لن تكون بعيدة عن العلاقات المتوترة بين أمريكا وتركيا وسيصبح من ضمن أدوات معاقبة واشنطن لنظام أردوغان بسبب إصراره على استفزازها التضييق على وكلائه وأدواته وتصنيف الإخوان إرهابية.


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