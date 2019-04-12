وزير الداخلية النمساوي: ارتفاع معدلات جرائم قتل النساء.. و36% من المتهمين أجانب

فيينا (أ. ش. أ)

أكد هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا أن ارتفاع معدل جرائم قتل النساء في البلاد يثير قلقا مجتمعيا وأمنيا، مشيرا إلى أن الشرطة سوف تبذل قصارى جهدها في المستقبل للحد من هذه الجرائم .

وقال كيكل - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أن العام الماضي شهد جرائم قتل 41 سيدة و55 محاولة قتل، وأن ما يقرب من 36% من المشتبه بهم لا يحملون الجنسية النمساوية.

وشدد وزير الداخلية على إدانة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، مجددا التأكيد أن الشرطة ستكون قادرة على التدخل مبكرا، مشيرا إلى وقوع 864 حالة اعتداء وأذي جسدي خطيرة في العام الماضي.

ولفت إلى أن المتهمين الأجانب يتصدرهم من حيث العدد جنسيات تركيا وصربيا وأفغانستان ورومانيا.

يذكر أن وزير داخلية النمسا يتبني مشروع قانون جديدا للاعتقال الوقائي بحق طالبي اللجوء الخطرين للحد من مستوى الجريمة في البلاد، وذلك للتعامل مع موجات تدفق اللاجئين إلى أوروبا والتي بدأت بشكل واسع في عام 2015.