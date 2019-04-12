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وزير الخارجية اليمنى: الحوثيون حفروا 750 خندقا جديدا فى الحديدة

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:00 ص
وزير الخارجية اليمنى: الحوثيون حفروا 750 خندقا جديدا فى الحديدة خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى
نيويورك أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية اليمنى، خالد اليمانى، أن الحوثيين حفروا 750 خندقا جديدا فى محافظة الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم ، مؤكداً ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً قبل المضى فى بحث أمور أخرى.

وقال اليمانى - فى تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة- إن تلك الميليشيات لا تتحدث عن السلام وإنما تريد أن تحارب وتقتل ولا تريد السلام ، نافيا فى الوقت ذاته مزاعم الحوثى بمهاجمة الجيش الوطنى اليمنى لهم فى حال انسحابهم من الحديدة .

وأشار إلى أن هناك أكثر من 3 آلاف خرق لوقف إطلاق النار بالحديدة ، فضلا عن تعرض الجيش الوطنى والتحالف فى الحديدة إلى الكثير من الاعتداءات المستمرة ، مشيرا إلى أن الجيش لايرد على تلك الاعتداءات للحفاظ على اتفاق ستوكهولم ومنع العودة إلى المعارك والذى يريده الحوثيون .

وعن رفع الحصار عن تعز ، قال اليمانى " إن تعنت الحوثيين يمنع رفع الحصار عن المدينة ، فهو يرفض فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين ، ويقوم بعمليات نهب وسرقة للمواطنين " .

وحمل مجلس الأمن المسؤولية ما يحدث من خروقات فى الحديدة ، مشيرا إلى أن لا يجوز أن يلعب دورا حياديا حول ما يحدث فى الحديدة خاصة واليمن عامة .. معربا عن تطلعه لدور قوى للمجلس لإنهاء الصراع فى اليمن .

يشار إلى أن اليمانى إلتقى فى نيويورك أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذى أكد أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى الحوثيين ليتم التمكن من إنجاز تقدم فى الحديدة قبل النظر فى أى خطوات قادمة فى عملية السلام باليمن.

 


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