"هندسة المطرية" تنظم مسابقة علمية حول تصميم المبانى المضادة للصواريخ

وائل ربيعى

تنظم كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، مسابقة علمية فى مجال الهندسة المدنية "تريبل إس"، يوم الأربعاء 24 أبريل الجارى، وتشمل المسابقة العديد من المجالات منها طرق إنشاء وتصميم المبانى المضادة للصواريخ EPD عن طريق اختيار مواد معينة للاستخدام وطرق تسليح جديدة، والجزء الثانى من المسابقة يتلخص فى إنشاء وتصميم المباني والمنشآت المقاومة للزلازل وطرق تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد الدكتور الدكتور محمد حلمى، الأستاذ بالكلية ومؤسس المسابقة، أن الجزء الثالث منها يختص بتطوير المدن الحديثة وابتكار أفكار جديدة وطرق جديدة فى التنفيذ GENERAL مثل مشروع كوبرى الملك سلمان بين مصر والسعودية و طرق تنفيذه عمليا، موضحا أن الجزء الرابع والأخير هو المختص بـ"المكرونة الاسباجيتي" واستخدامها لوضع تصميم وحسابات حيث يستطيع ماكيت من المكرونة وزنه حوالى كيلو ونصف حمل أكثر من 100 كيلو جرام، مما يؤدى إلى تطوير الفكر الإنشائى لدى الطلبة

وأوضح الدكتور محمد فتوح ، عميد كلية هندسة المطرية، أن الكلية لديها العديد من الطلاب المبدعين الذين لديهم القدرة على التفكير والإبداع وأن هذه المسابقة تحقق روح المنافسة الابداعية والفكرية، مؤكدا على ان هذا العام تم مشاركة بعض من الجامعات ( الجامعة الروسية _ جامعة القاهرة جامعة حلوان هندسة عين شمس ) و العديد من الجامعات الاخري لزيادة روح التنافس لدى الطلاب.

وتشارك العديد من الجامعات المصرية ف المسابقة منها جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة الروسية، بحضور الدكتور هشام حجاج، رئيس قسم الهندسة الإنشائية، الذى أكد حرص الجامعة على دعم الابتكارات والإبداعات بين طلاب الكلية معلنا تنظيم المسابقة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان والدكتور محمد فتوح، عميد هندسة المطرية تحت شعار "المعرفة ليست لها قيمة ما لم تمارسها " .

من جانبه، وجه كلا من الدكتور ماجد نجم ، رئيس الجامعة والدكتور محمد فتوح عميد الكلية، الشكر والتقدير للدكتور محمد حلمى، أستاذ الإنشاءات بالكلية والمشرف على المسابقة التي تزيد من الفكر الإبداعي والتطبيق العملي لدي الطلاب و علي مدي تشجيعه واهتمامه بتفكير و ابداع الطلبه

و أكد الدكتور ماجد نجم ، رئيس الجامعة على أن الجامعة تعمل على تشجيع الطلاب للابتكار والإبداع بما يؤدى إلى تشجيعهم لتنظيم المسابقات التى تضم إبداعاتهم، وحثهم على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص الجامعة على اتاحة الفرصة أمام طلابها للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى دعمه للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على ريادة الأعمال والابتكار، مضيفا أن المسابقة تهدف إلى التنافس على مشروعات البناء وتقديم الأفكار الأكثر إبداعا والحلول المبتكرة للمشاكل الموجودة على أرض الواقع وتطبيق المواد التى يتم دراستها مما يجعل الطلاب أكثر خبرة وكفاءة للوصول لأعلى مستوى علمى وعملى .

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن هذه المسابقة تعد من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار لدى طلاب الكلية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

مسابقة هندسة المطرية خلال العام الماضى (1)



مسابقة هندسة المطرية خلال العام الماضى (2)



مسابقة هندسة المطرية خلال العام الماضى (3)



مسابقة هندسة المطرية خلال العام الماضى (4)



مسابقة هندسة المطرية خلال العام الماضى (5)



مسابقة هندسة المطرية خلال العام الماضى (6)