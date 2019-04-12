الرئيسية أخبار المحافظات هبوط أرضى بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية الجمعة، 12 أبريل 2019 08:50 م الهبوط أرضى - أرشيفية الدقهلية شريف الديب إضافة تعليق شهد شارع صلاح الدين ، بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، هبوط أرضي بعمق متر ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمدينة لموقع الحدث لفحص أسبابه، وتم وضع حواجز وإشارات ارشادية لحين إنتهاء الفحص . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. هبوط أرضى بالعصافرة بحرى.. وقارئة تناشد المسئولين التدخل لحماية الأرواح الدقهلية أخبار الدقهلية أخبار المحافظات أخبار مصر مدينة المطرية هبوط ارضي الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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