هبوط أرضى بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية

شهد شارع صلاح الدين ، بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، هبوط أرضي بعمق متر ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمدينة لموقع الحدث لفحص أسبابه، وتم وضع حواجز وإشارات ارشادية لحين إنتهاء الفحص .