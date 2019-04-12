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هبوط أرضى بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:50 م
هبوط أرضى بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية الهبوط أرضى - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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شهد شارع صلاح الدين ، بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، هبوط أرضي بعمق متر ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمدينة لموقع الحدث لفحص أسبابه، وتم وضع حواجز وإشارات ارشادية لحين إنتهاء الفحص .
 
 
 
 
 
 
 

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