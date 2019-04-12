video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.
 
والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
 
 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 15 28 
شبين الكوم 15 27 
طنطا 14 27 
دمنهور 11 24 
الإسكندرية 10 25 
بلطيم 10 24 
مطروح 11 23 
السلوم 10 27 
سيوة 11 30 
بورسعيد 16 21 
دمياط 14 21 
الزقازيق 14 25 
الإسماعيلية 13 28 
السويس 13 28 
العريش 12 22 
رفح 12 22
رأس سدر 16 28 
نخل 07 25 
نويبع 20 29 
طابا 12 28 
كاترين 07 24 
الطور 18 26 
شرم الشيخ 21 28 
الغردقة 19 29 
مرسى علم 19 28 
الفيوم 13 29 
بنى سويف 14 29 
المنيا 13 29 
أسيوط 14 30 
سوهاج 14 30 
قنا 15 31 
الأقصر 15 32 
أسوان 18 33 
أبوسمبل 19 33 
الوادي الجديد 16 32 
شلاتين 19 29 
أبو رماد 19 29 
حلايب 20 28 
راس حدربة 20 28 
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي: 

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 22 36 
المدينة 20 33 
الرياض 16 30 
المنامة 22 28 
أبوظبي 22 30 
الدوحة 20 28 
الكويت 18 28 
دمشق 08 23 
بيروت 16 22 
عمان 10 24 
القدس 10 22 
غزة 13 22 
بغداد 14 28 
مسقط 26 30 
صنعاء 12 25 
الخرطوم 24 40 
طرابلس 13 20 
تونس 11 19 
الجزائر 08 16 
الرباط 09 20 
نواكشوط 17 30 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 06 16 
إسطنبول 12 18 
إسلام آباد 19 30 
نيودلهي 25 40 
جاكرتا 24 33 
بكين 08 20 
كوالامبور 25 34 
طوكيو 06 14 
أثينا 10 18 
روما 07 17 
باريس 01 12 
مدريد 05 18 
برلين 00 06 
لندن 02 08 
مونتريال 05 10 
موسكو 00 05 
نيويورك 12 18 
واشنطن 13 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

درجات الحرارة ترتفع من جديد.. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء يستمر حتى أوائل الأسبوع المقبل.. الأرصاد: الارتفاع يصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة تسجل 33 درجة السبت.. وللمواطنين: يمكن تخفيف الملابس

الأرصاد:ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء حتى أوائل الأسبوع المقبل

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة