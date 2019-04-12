موجز6.. رئيس الفيفا يعتذر عن حضور قرعة أمم أفريقيا 2019 بسبب ضيق الوقت

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس الفيفا يعتذر عن حضور قرعة أمم أفريقيا 2019 بسبب ضيق الوقت.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العلاقات التاريخية الأخوية التى تربط بين مصر والسنغال، قد توطدت على مر السنين على مختلف أصعدتها الثقافية والسياسية والاقتصادية، مذكراً فى هذا الإطار بالعلاقة الوطيدة التى جمعت الآباء المؤسسين لتلك العلاقات التاريخية فى صورتها الحالية، على يد الرئيسين "جمال عبد الناصر" و"ليوبولد سِنجور" منذ ستينيات القرن الماضى.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مؤازرة الفريق في مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة مساء غد، السبت، في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

افتتح المخرج مجدى الهوارى الأربعاء الماضى، العرض الأول للمسرحية المرتقبة لرائعة الكاتب الإنجليزى الكبير ويليام شكسبير "الملك لير"، الذى يلعب دوره النجم يحيى الفخرانى على مسرح كايرو شو بكايرو فيستيفال سيتى بمنطقة التجمع الخامس، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم فاروق الفيشاوى وريهام عبد الغفور ونضال الشافعى ورانيا فريد شوقى.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 فى مصر بقيمة جنيهين ليعود الذهب للانخفاض بعد أسبوع من الصعود، وسجل سعر الذهب لعيار 21 قرابة 626 جنيها للجرام فى ظل تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1292 دولار للأوقية بعد أن كسرت الأوقية حاجز المقاومة عند 1300 دولار.

حضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق أمام صن داونز والذي أقيم بعد ظهر اليوم الجمعة.

شنت الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم، الجمعة، هجوماً عنيفاً على جماهير تشيلسي بعد الهتافات العنصرية والعدائية التى رددتها ضد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أمس الخميس.

اعتذر جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن عدم حضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى الثامنة مساء اليوم.

نعى النجم محمد منير الفنان محمود الجندى، الذى توفى صباح الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة صحية، حيث احتجز فى المستشفى ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول، غضبه الشديد تجاه الهتافات العنصرية التى تعرض لها محمد صلاح نجم منتخب مصر عنصرية من جانب جماهير تشيلسي التى كانت متواجدة فى التشيك لحضور مباراة سلافيا براج بذهاب ربع نهائي الدورى الأوروبى "اليوروباليج" أمس الخميس.

فاز يورجن كلوب، المدير الفني لنادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل مدرب فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر مارس الماضي.

يواصل نجوم كرة القدم العربية والأفريقية التوافد على ساحة منطقة سفح أهرامات الجيزة لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، وهى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية إن الدرج المقدس الذى قيل إن المسيح قد صعد عليه ليحكم عليه بالصلب، وفقا للعقيدة المسيحية، من قبل الحاكم الرومانى بنطيوس بيلاطس، قد تم إعادته إلى حالته الأصلية بعد ما يقرب من 300 عام.

تنطلق اليوم قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، فى الثامنة مساءً بمنطقة "سفح الأهرامات" بالجيزة، وهى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى الانحاء نهارا بارد ليلا.

قال الفريق عمر زين العابدين، عضو المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، رداً عن سؤال رموز النظام السابق، عوض بن عوف وزير الدفاع السودانى، وصلاح قوش مدير المخابرات، هما قادة التغيير ولم نأت برغبتنا، ولكن جئنا برغبة الشعب السودانى، قائلا:"لو كنا انقلاباً لفرضنا رأينا على الشعب".

وجهت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، الشكر للنيابة العامة، للجهد الكبير فى إنفاذ حقوق الطفل، والذى كان أخره النجاح فى إحباط محاولة بيع أم لطفلها بعد ولادته بأشهر قليلة.

قال الفريق عمر زين العابدين، عضو المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، إن المجلس الانتقالى سيحتفظ بوزراتى الدفاع والداخلية، ولن يتدخل بعمل الحكومة المقبلة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار الإصلاح الاقتصادى يمكن مصر من التعامل مع الأزمات الطارئة، وأصبح الاقتصاد المصرى لديه المرونة لتخطى الأزمات المفاجئة والتعاطى معها بدون آثار سلبية، مؤكدًا أنه لا نية للاستغناء عن أى موظف بالحكومة، لافتًا إلى أنه حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة بلغت 301 مليار جنيه.

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقى.