موجز 1.. وزيرة الاستثمار: شركات أمريكية تعلن عن رغبتها ضخ استثمارات جديدة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزيرة الاستثمار تؤكد: شركات أمريكية تعلن عن رغبتها ضخ استثمارات جديدة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى الانحاء نهارا بارد ليلا.

المجلس العسكرى السودانى: لن نسلم البشير لأى جهة خارجية وسنحاكمه داخل البلاد

قال الفريق عمر زين العابدين، عضو المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، رداً عن سؤال رموز النظام السابق، عوض بن عوف وزير الدفاع السودانى، وصلاح قوش مدير المخابرات، هما قادة التغيير ولم نأت برغبتنا، ولكن جئنا برغبة الشعب السودانى، قائلا:"لو كنا انقلاباً لفرضنا رأينا على الشعب".

"الطفولة والأمومة": إحباط محاولة لبيع طفل رضيع فى الإسكندرية

وجهت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، الشكر للنيابة العامة، للجهد الكبير فى إنفاذ حقوق الطفل، والذى كان أخره النجاح فى إحباط محاولة بيع أم لطفلها بعد ولادته بأشهر قليلة.

المجلس العسكرى السودانى: البشير متحفظ عليه والاعتقال الفورى لمن يثبت فساده

قال الفريق عمر زين العابدين، عضو المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، إن المجلس الانتقالى سيحتفظ بوزراتى الدفاع والداخلية، ولن يتدخل بعمل الحكومة المقبلة.

اختيار الإعلامية مريم أمين لتقديم حفل قرعة أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، اليوم الجمعة، اختيار الإعلامية المصرية مريم أمين لتقديم حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام على سفح الأهرامات.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "بدر 2019 "

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019 "، التى نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية على مدار الأيام الماضية، والتى تأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

عمر زين العابدين: لن نملى شيئاً على الناس ونريد خلق مناخ للحوار

قال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكرى فى السودان، أنه لن يملى شيئا على الناس، ويريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية.





قرعة امم افريقيا 2019.. صحافة الجزائر تنتظر صداما عربيا لـ"الخضر "

أفردت الصحافة الجزائرية مساحات واسعة للحديث عن مراسم سحب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وزير الكهرباء: خفض أسعار الفواتير فى هذه الحالة.. تعرف عليها

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء مرتبطة بسعر الدولار عالمياً، لأن تكلفة الكيلو وات ساعة من الكهرباء تعتمد على تكلفة الوقود بنسبة 60٪ .

وزيرة الاستثمار: شركات أمريكية تعلن عن رغبتها ضخ استثمارات جديدة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بـ14 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية، على هامش مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة.

"السياسة" الكويتية: مصر تجاوزت كل التحديات بفضل الالتفاف حول السيسي

قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية أحمد الجارالله، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى واشنطن، اكتسبت أهمية كبيرة فى هذه المرحلة، بعد خروج مصر من عنق الزجاجة الذى دفعتها إليه أحداث العامين 2011 و2013، ومحاولات الإرهاب الدولى جعلها أرضاً خصبة له، وزعزعة استقرارها الاقتصادى وتعطيل تنميتها، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت كل تلك التحديات، بفضل الالتفاف الشعبى حول الرئيس عبدالفتاح السيسى من جهة، وإيمان المصريين بوطنهم وقدرتهم على تجاوز المحن من جهة أخرى.

يايا توريه: المنافسة على أمم أفريقيا صعبة.. وأرشح مصر وكوت ديفوار للقب

كشف يايا توريه، نجم برشلونة ومانشستر سيتى السابق، أن بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر ستكون صعبة للغاية.

النشرة المرورية.. سيولة فى شوارع ومحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية شهدتها الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، فيما تواجد رجال المرور فى الشوارع والميادين، لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.