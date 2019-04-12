مفتى الجمهورية يدين العملية الإرهابية بإقليم بلوشستان فى باكستان

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية التى وقعت فى سوق بمدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان فى باكستان مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا و48 مصابًا على الأقل.

وأكد مفتى الجمهورية، فى بيان اليوم، أن الإرهاب يثبت يومًا بعد يوم أنه لا دين له ولا وطن، بل أصبح يهدد الجميع مما يحتم علينا أن نتعاون ونتحد معًا من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم والفكر المتطرف المنحرف.

وتوجه المفتى بخالص العزاء لباكستان حكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.