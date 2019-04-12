مصرع عاطل فى مشاجرة بسبب سيارة بشبرا الخيمة

تلقى العميد صمويل عطاالله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول "خ م" 43 سنة جثة هامدة إثر طلق ناري في الصدر.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المجنى عليه تشاجر مع عاطل زميله يدعى "م م" بسبب الخلاف على قيادة سيارة نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإطلاق الرصاص من فرد خرطوش على المجنى عليه فسقط قتيلا فى الحال وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا، من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وتولت النيابة التحقيق.