محافظ الغربية يشارك فى مؤتمر "المشاركة الوطنية لشرح التعديلات الدستورية"

الغربية – مصطفى عادل

شارك اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، فى فاعليات مؤتمر" المشاركة الوطنية لشرح التعديلات الدستورية " الذى نظمه حزب مستقبل وطن ، بالغربية بحضور برئاسة المحاسب محمد عريبى ، أمين عام حزب مستقبل وطن بالغربية وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من أيات الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم جلسة حوارية لشرح مواد التعديلات الدستورية أدارها الدكتور عبدالرازق الكومى ، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن والدكتور مصطفى أبو عمرو ، وكيل كلية الحقوق جامعة طنطا .

وأكد محافظ الغربية ، أن مشاركة المواطنين بهذا الحشد فى المؤتمر يعكس مدى وعيهم باهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية التى هى واجب وطنى على كل مصرى وأمر ضرورى فى هذه المرحلة لاستكمال ما بدأناه من انجازات وللحفاظ على كافة المكتسبات التى تم تحقيقها .



مؤتمر المشاركة الوطنية لشرح التعديلات الدستورية (1)



مؤتمر المشاركة الوطنية لشرح التعديلات الدستورية (2)



مؤتمر المشاركة الوطنية لشرح التعديلات الدستورية (3)