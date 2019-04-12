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محافظ الجيزة: 22 مليون جنية لرصف شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:38 م
محافظ الجيزة: 22 مليون جنية لرصف شارع ترعة عبد العال ببولاق الدكرور رصف شارع ترعة عبد العال
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انه تم رصد 22 مليون جنية للبدء فى أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 1 بحى بولاق الدكرور بطول 3 كم وعرض 18 م بداية من مرور فيصل وحتى شارع التحرير وذلك ضمن خطه المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وانشاء محاور بديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة .

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن المحافظة تمكنت من اخلاء عقارين مقامين على اراضى املاك دولة ومتعدين على حرم الطريق وإزالتهم حتى سطح الارض للبدء فى اعمال تجريف الشارع وتوسعه الشارع بالكامل ليصل عرضه الى حوالى 18م بالاتجاهين مما يساهم بشكل كبير فى حل ازمة المرور بالمنطقة .

وأضاف محافظ الجيزة، أن الشارع سيساهم ايضاً فى تخفيف الضغط عن شارعى فيصل والهرم خاصة ان شارع الهرم سيشهد فى الفترة القادمة اعمال تنفيذ مسار خط مترو الانفاق المرحلة الرابعة .

ووجه المحافظ رئيس حى بولاق الدكرور بضرورة رفع جميع الاشغالات وتعديات المحلات والمقاهى الموجودة على خطوط التنظيم .

فيما أكدت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، أن أعمال التنفيذ سوف تستغرق 8 اشهر للانتهاء من اعمال الرصف والتوسعة وان الشارع سيكون محور مرورى هام لربطه مع محور الملك عبدالله المقرر البدء فيه خلال فترة وجيزة.

يذكر أن أعمال الإزالة شهدت تواجد كلاً من أسامه السقعان، رئيس حى بولاق، وعبدالله نور نائب رئيس الحى .


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