محافظ أسيوط: استكمال خطة تطوير القرى الأكثر احتياجًا بتجديد شبكات المياه

أسيوط هيثم البدري

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه جاري استكمال المرحلة الأولى من تطوير القرى الاكثر احتياجًا ضمن برنامج الحكومة لتنمية الصعيد والنهوض بالخدمات والمرافق والتوسع بمشروعات البنية الأساسية بالقرى الاكثر احتياجًا خلال الـ 3 أشهر القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع خطة عاجلة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة وحصر الاحتياجات الأساسية من مرافق وخدمات ومشروعات بنية أساسية ليتم تنفيذها خلال 3 أشهر كمرحلة أولى تم دعمها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتم تشكيل وحدة لتنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع ومتابعة التنفيذ من خلال اللجان الميدانية لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى وصول طلمبات الصرف الصحي الخاصة بالقري الأكثر احتياجًا وجاري توزيعها حيث وصلت طلمبات محطة صرف صحي قرية درنكه التابعة لمركز أسيوط وطلبمات محطة صرف صحي مير التابعة لمركز القوصية كما جاري استمرار العمل في إحلال وتجديد المواسير الاسبستوس بعرب مطير ودق وتنفيذ بئر في عرب الأطاوله بمركز الفتح وجاري العمل في قريتي النواوره والعتمانية بمركز البداري وتوريد المعدات الكهروميكانيكية.

وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أنه تم الانتهاء من انزال بئر بقرية بني طالب ودق وتنزيل بئر في محطة عرب القداديح بمركز الفتح كما تم تركيب ١٩٨ متر مواسير ٤ بوصة بقريه بنى رافع وتم تركيب عدد ٢ مشترك ٤/٤ وعدد ١٠ بردة وعدد ٢ وش سد وذلك لتوصيل شبكات مياه الشرب إلى بعض المناطق المحرومة بالقرى والنجوع وفقًا لخطة التنمية بالمحافظة.

كما أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في توفير فرص عمل ومواجهة مشكلة البطالة وهو ما سوف ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهاً بتحديث بيانات ودراسات سوق العمل واحتياجاته والعمالة المتاحة والتدريبات التي تحتاجها تلك العمالة لتأهيلها للعمل في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص ... جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة تشغيل الشباب بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وايهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط ، وعلي سيد مدير المتابعة بمديرية القوى العاملة ومسئولي برنامج مشروعك وإدارة تشغيل الشباب وعدد من القيادات التنفيذية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر في خلق فرص عمل جديدة للشباب لافتاً إلى ما يقدمه "مشروعك" و"جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر" في أسيوط من تدريب وفرص وقروض لتنفيذ المشروعات المختلفة مطالباً الشباب بعدم انتظار الوظائف الحكومية والسعي إلى التدريب والتأهيل ليكون قادراً ومؤهلاً لفرص العمل المتاحة وفقاً لمتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي فضلاً عن إقامة مشروعات إنتاجية في القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة وحياة كريمة لهم ولأسرهم مؤكداً على توفير كافة سبل الدعم الممكنة حيال مشروعات تشغيل الشباب والمشروعات التنموية بالمحافظة والنهوض بالمناطق الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب والخريجيين من الجنسين مع مراعاة تمثيل نسبة 5% لذوي الإعاقة وذلك تنفيذًا لخطط الدولة في القضاء على البطالة وفقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030م.

ونوه نورالدين إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة ومؤسسة "مصر الخير" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة وتنفيذ مشروعات تدريبية لشباب الخريجين والأسر الأولى بالرعاية من خلال تطبيق تجربة مؤسسة "مصر الخير" في هذا المجال مشيراً إلى توفير فرص تدريب وعمل وإنشاء مشروعات جديدة في الزراعة والثروة الحيوانية وفقاً للأساليب العلمية الحديثة وبالإستعانة بالخبرات العلمية في القطاعات المختلفة.

و قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن حملات الرقابة التموينية المستمرة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة تمكنت من تحرير 440 مخالفة تموينية خلال اسبوع منها تجميع 6 آلاف زجاجة زيت تمويني بدون وجه حق و9600 زجاجة خل مجهولة المصدر والامتناع عن بيع 16 ألف لتر مواد بترولية لافتًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الحكومة لحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية ووصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الحملات التي شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 440 قضية تموينية متنوعة منها 424 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) تضمنت ضبط 15 كجم أسماك مملحة و20 كجم عسل مجهول المصدر وإجمالي تجميع 6 ألاف زجاجة زيت تمويني بدون وجه حق و30 كجم ذبح خارج السلخانة و600 رغيف بلدي وتجميع 160 شيكارة أسمدة مدعمة بدون وجه حق.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى إنه تم تحرير 16 محضر بوتاجاز ومواد بترولية منها إجمالي تجميع 52 إسطوانة بوتاجاز والامتناع عن بيع 13 ألف لتر سولار و3 ألاف لتر بنزين 80 وإجمالي 800 كرتونة خل مجهولة المصدر بعدد 9600 زجاجة وشيكارة ملح وجركن حمض كبرتيك (غش تجاري) وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.