مؤتمر أوروبي يبحث المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون وتهديدات حرية الإعلام

فيينا )أ ش أ(

بدأت اليوم في مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا أعمال المؤتمر الدولي "الصحفيون تحت الهجوم... تهديدات حرية الإعلام" والذي تستمر أعماله يوما واحدا بحضور 500 صحفي من مختلف دول العالم.

افتتح أعمال المؤتمر هارلم ديسير ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لشئون حرية الإعلام وركزت الجلسة الأولى على الضغوط والتحديات التي يواجهها الصحفيون والمخاطر التي تهدد حياتهم أثناء التغطيات الإعلامية علاوة على خطر فقد وظائفهم بسبب آرائهم وتوجهاتهم.

وأشارت مصادر في المنظمة الأوروبية في تصريحات لها اليوم الجمعة إلى أن المؤتمر تضمن الاستماع إلى شهادات لصحفيين تعرضوا لتجارب أليمة وهجمات عليهم وعلى أقاربهم وزملائهم كما اضطروا إلى فقد الوظائف بسبب هذه التجارب.

وأضافت المصادر إلى أن المؤتمر شمل الاستماع إلى منظمات دولية حقوقية معنية بالدفاع عن حرية وأمن الصحفيين حيث تم استعرض تجارب وقصص صحفيين فقدوا حياتهم في مهمات صحفية خاصة في مواقع الحروب والصراعات السياسية.

وقالت المصادر إن المؤتمر ركز على ضرورة تنفيذ توصيات ومعايير منظمة الأمن والتعاوني الأوروبي والتي توفر أقصى درجات الامن والسلامة للصحفيين خلال ممارستهم عملهم .

شارك في المؤتمر رؤساء تحرير وصحفيون ومنظمات مجتمع مدني من عدة دول منها روسيا وإيطاليا وصربيا وأذربيجان وأرمينيا وكرواتيا.