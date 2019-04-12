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لجنة من البيئة تتفقد محطة معالجة المياه بالمنزلة

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:48 م
لجنة من البيئة تتفقد محطة معالجة المياه بالمنزلة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قالت وزارة البيئة، إن لجنة من وحدة التنمية المستدامة، أجرت زيارة محطة معالجة المياه بالمنزلة بمحافظة بورسعيد لتطبيق نموذج لإعادة استخدام مياه مصرف بحر البقر فى الزراعة فى اطار استكمال البرنامج التدريبى "زيارات ميدانية لنماذج ناجحة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة"، والذى تنظمه وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة بالتعاون مع قطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية بوزارة المواد المائية والرى.

كما قامت اللجنة بتفقد مزرعة طريق مصر الاسكندرية الصحراوى كنموذج لمشروع يحقق أبعاد التنمية المستدامة يستخدم مياه بئر جوفى، ومزود بمحطة معالجة لفصل الأملاح عنها وتستخدم تقنية الرى بالتنقيط وتستخدم المزرعة مفارم لإعادة استخدم المخلفات الزراعية كسماد عضوى.

 


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