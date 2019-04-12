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فيديو.. تنحى بن عوف رئيس المجلس العسكرى بالسودان.. والبرهان يتولى المهام

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:52 م
فيديو.. تنحى بن عوف رئيس المجلس العسكرى بالسودان.. والبرهان يتولى المهام بيان تنحى الفريق عوض بن عوف
كتب أحمد سامح - أ ش أ
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أعلن الفريق عوض بن عوف رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، تنحيه عن منصب رئاسة المجلس الانتقالى، مؤكداً خلال بيان القاء منذ قليل: "حريصون على تماسك المنظومة الامنية".

وتولى الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية السودانية، مهام رئاسة المجلس الانتقالى بالسودان، التى اوكلها إليها الفريق عوض بن عوض بعد إعلان تنحيه.

كما أعلن الفريق أول ركن عوض ابن عوف، عن تنحى رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا حرص القوات المسلحة السودانية على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد".


وقال بن عوف، فى بيان عبر تلفزيون السودان، "إنه ترك المنصب إلى من يثق في كفاءته وقدرته وعليه تم الاختيار بعد التشاور، الفريق الأول عبد الفتاح برهان".


وأضاف بن عوف، أنه تم إعفاء الفريق أول كمال عبد المعروف نائب رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى.


وتابع قائلا: "ارجو أن يظل الوطن أمانة في عنق شعبه وجيشه والمنظومة الأمنية وقادة هذا الوطن سواء عسكريين أو مدنيين".


ويأتي ذلك بعد أن أدى وزير الدفاع السودانى عوض بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكرى الانتقالى أمس الخميس، وذلك في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير.


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