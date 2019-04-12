فياجرا السوشيال.. ضبط شخص يبيع 10 الآف قرص مغشوش عبر فيس بوك

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين حملاتها على الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار وملاحقة كافة المخالفات، حيث نجحت فى ضبط (117) قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة المواد الغذائية ، فى دمنهور (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية من رواكد الأعوام السابقة وفرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة (تمور – عجوة) ، وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ، حيث تم ضبط كميات قدرها ( 1,600 طن مستلزمات إنتاج " تمور" – 840 كيلو جرام "تمور – عجوة") معبأة ومدون عليها البيانات "منتج نهائى" غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على حشرات وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، في الهرم (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية (الدواجن) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات قدرها (1,250 طن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مدير صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومعاونه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (محافظة القاهرة) لنشرهما مشاركات عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر وحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من الأدوية قدرها عشرة آلاف وثمانمائة قرص"منشط جنسى" مغشوشة ومقلدة لكبرى شركات الأدوية العالمية "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحليل من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصرح بتداولها بالأسواق ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز تابع لشركة غازات بترولية ، بدائرة مركز شرطة 15 مايو (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه أعداد كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها ( 545 إسطوانة سعة 12,5 كيلو جرام مخصصة للأغراض المنزلية ) تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ونجحت جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط (986) قضية تموينية متنوعة بينها ضبط (14) قضية إسطوانات بوتاجاز .. ضبط خلالها ( 2357 إسطوانة بوتاجاز، وقضية مواد بترولية ضبط خلالها (5900 لتر "سولار – بنزين "، وضبط (10) قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (18,900 طن دقيق وأقماح، وضبط (241) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (27) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (6) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط (50) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (25,260 طن مواد غذائية متنوعة، وضبط (27) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (2 طن منظفات – 4660 قطعة أجهزة كهربائية وأدوية وصابون وملابس – 8300 متر أقمشة وجلود ، وضبط (538) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط (23) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (2,272 طن لحوم وأسماك).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (40) قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر ضبط خلالها (11155 عبوة سجائر، وضبط (6) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (13,800 طن أسمدة وأعلاف ، وضبط (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (10800 عبوة أدوية ، وقضية فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ضبط خلالها (660 وحدة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.