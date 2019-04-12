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غدًا.. الرئيس اليمنى يحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان بمشاركة 19 سفيرًا

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:38 م
غدًا.. الرئيس اليمنى يحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان بمشاركة 19 سفيرًا عبدربه منصور هادى رئيس اليمن
أ ش أ
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 أفاد أمين عام مجلس النواب اليمنى، مبخوت بن ماضي، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى سوف يحضر الجلسة الافتتاحية الأولى للبرلمان اليمنى المقرر عقدها، غدًا السبت، بالاضافة إلى مشاركة 19 سفيرًا من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد بن ماضى - فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن البرلمان سوف يعقد جلسة اجرائية لانتخاب هيئة الرئاسة تليها الجلسة الافتتاحية ومن ثم جلسة مع الحكومة التى ستحضر ببرنامجها.


فيما قال مصدر سياسى إن 140 من أعضاء البرلمان سيحضرون الجلسة، فى نصاب كامل للجلسة، وإن هناك توافقًا على أن يتولى سلطان البركانى رئاسة المجلس، وعلى أن يكون محمد الشدادى ومحسن باصرة وعبدالعزيز جبارى نوابا له.


يذكر أن البرلمان اليمنى استكمل اليوم الترتيبات النهائية لعقد جلسته غير الاعتيادية الأولى منذ انقلاب ميليشيا الحوثى على السلطة الشرعية، وإشعالها للحرب أواخر عام 2014.

 

 


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