عقوبتها تصل إلى 15 عاما..بريطانيا تطبق قوانين لمكافحة الدعاية الإرهابية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن المملكة المتحدة بدأت تطبيق قوانين جديدة من شأنها أن تعاقب على "النقر" على الدعاية الإرهابية بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب، والتى شبهها مفتش بالأمم المتحدة بجريمة التفكير تعنى أنه يمكن سجن الأشخاص لمجرد مشاهدة الدعاية الإرهابية على الإنترنت أو الدخول لمناطق محددة فى الخارج أو الإدلاء بتعبيرات متهورة لدعم الجماعات المحظورة.

وقد مددت الحكومة البريطانية أحكام السجن الخاصة بعدد من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وأنهت الإفراج المبكر التلقائى عن المدانيين ووضعتهم تحت رقابة أشد بعد إطلاق سراحهم.

وقال وزير الداخلية البريطانى ساجد جافيد إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 يمنح الشرطة الصلاحيات التى تحتاجها لتعطيل المؤامرات الإرهابية وضمان أن من يسعون لإلحاق الأذى بنا إلى مواجهة عقوبة عادلة.

وتابع قائلا: كما رأينا فى الهجمات القاتلة فى لندن ومانشستر عام 2017، لا يزال تعديد الإرهاب يتطور، وكذلك يجب أن تتطور استجابتنا وهذا هو السبب وراء تطبيق هذه التدابير الجديدة الحيوية.