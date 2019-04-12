video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عشرات الآلاف من الشباب البريطانيين ينظمون مسيرة احتجاجية بشأن تغير المناخ

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:01 م
عشرات الآلاف من الشباب البريطانيين ينظمون مسيرة احتجاجية بشأن تغير المناخ مظاهرات تغير المناخ
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

 ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن عشرات الآلاف من الشباب البريطانيين سيشاركون في مسيرة، اليوم الجمعة، احتجاجًا على عدم اتخاذ إجراء حكومي لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني- أنه من المقرر أن يتوجه الشباب من العاصمة البريطانية لندن إلى مانشستر وبرايتون، وذلك لاتخاذ إجراء في معالجة تغير المناخ، على غرار الموجة الأخيرة من المسيرات التي اجتاحت 123 بلدًا.

وكان عشرات الآلاف من الطلاب حول العالم، قد خرجوا في مارس الماضي، في مسيرات اجتاحت شوارع مدن عدة، في يوم احتجاج عارم رفضا للتلكؤ الرسمي في معالجة قضية التغير المناخي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. علماء يبحثون عن ثلج عمره مليون و500 سنة لدراسة تغيرات المناخ

فيديو صادم لموت حيوان من فوق منحدر بسبب تأثيرات تغير المناخ

بسبب تغير المناخ.. شركة تقدم نموذجا لمدينة عائمة لا تتأثر بالكوارث.. صور

تغير المناخ

لندن

بريطانيا

أزمة المناخ




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة