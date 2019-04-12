عشرات الآلاف من الشباب البريطانيين ينظمون مسيرة احتجاجية بشأن تغير المناخ

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن عشرات الآلاف من الشباب البريطانيين سيشاركون في مسيرة، اليوم الجمعة، احتجاجًا على عدم اتخاذ إجراء حكومي لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكتروني- أنه من المقرر أن يتوجه الشباب من العاصمة البريطانية لندن إلى مانشستر وبرايتون، وذلك لاتخاذ إجراء في معالجة تغير المناخ، على غرار الموجة الأخيرة من المسيرات التي اجتاحت 123 بلدًا.

وكان عشرات الآلاف من الطلاب حول العالم، قد خرجوا في مارس الماضي، في مسيرات اجتاحت شوارع مدن عدة، في يوم احتجاج عارم رفضا للتلكؤ الرسمي في معالجة قضية التغير المناخي.