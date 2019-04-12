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طلاب بـ"إعلام القاهرة" يطلقون حملة "الثانية بتفرق لنشر ثقافة الإسعافات

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:31 م
طلاب بـ"إعلام القاهرة" يطلقون حملة "الثانية بتفرق لنشر ثقافة الإسعافات طلاب إعلام القاهرة الذين أطلقوا الحملة
وائل ربيعى
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أطلقت مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة شعارها "الثانية بتفرق"، ويهدف الطلاب من خلال مشروع تخرجهم إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.

ونظم الطلاب، ضمن فعاليات مشروعات تخرجهم، ندوة بعنوان "إيد بإيد نتعلم نسعف مريض"، وتضمنت الندوة، حديثا حول طرق الإسعافات الأولية لأهم المواقف الطارئة مثل: الحروق والنزيف و الجروح والكسور والإغماءات و الجلطات وبلع اللسان و الشلل والتشنجات وغيرها الكثير، والطلاب هم: ":أحمد الدلاش-رندا رزق- رحمة ماهر- حنان أيمن- أية محمد- محمد جمال- مسعد محمد – محمد سعيد- أحمد عزت- رجاء يوسف)".

 

 

 


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