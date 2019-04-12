طبيبة بالشرقية تقيم دعوى لحرمانها من منقولاتها بعد وفاة زوجها

على أعتاب محكمة الأسرة وقفت "ال ع م إ" 28 سنة طبيبة تقيم بمدينة الزقازيق، تروى للقاضى قسوة والد زوجها وحرمانها من منقولاتها بعد وفاة الزوج، وأكدت الزوجة أنها حاولت الحصول على منقولاتها بشكل ودى حرصًا على صلة الرحم والطفلين وعدم منعهما عن زيارة جدهما من أبيهما لكن الجد أصر على حرمانها من منقولاتها مشترطا عليها العيش فى شقة زوجها.

وأكدت الزوجة فى الدعوى التى رفعتها أمام محكمة بندر أسرة الزقازيق وتحمل الرقم 1477 لسنة 2019، أنها لا تتحمل العيش فى الشقة بعد وفاة زوجها ولجأت للحياة مع أسرتها لكى تعيش فى رعاية أبيها وأن تتابع والدتها نجليها الصغار أثناء ذهابها لعملها.