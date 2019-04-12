video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 06:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

طبيبة بالشرقية تقيم دعوى لحرمانها من منقولاتها بعد وفاة زوجها

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:00 ص
طبيبة بالشرقية تقيم دعوى لحرمانها من منقولاتها بعد وفاة زوجها محكمة الأسرة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

على أعتاب محكمة الأسرة وقفت "ال ع م إ" 28 سنة طبيبة تقيم بمدينة الزقازيق، تروى للقاضى قسوة والد زوجها وحرمانها من منقولاتها بعد وفاة الزوج، وأكدت الزوجة أنها حاولت الحصول على منقولاتها بشكل ودى حرصًا على صلة الرحم والطفلين وعدم منعهما عن زيارة جدهما من أبيهما لكن الجد أصر على حرمانها من منقولاتها مشترطا عليها العيش فى شقة زوجها.

وأكدت الزوجة فى الدعوى التى رفعتها أمام محكمة بندر أسرة الزقازيق وتحمل الرقم 1477 لسنة 2019، أنها لا تتحمل العيش فى الشقة بعد وفاة زوجها ولجأت للحياة مع أسرتها لكى تعيش فى رعاية أبيها وأن تتابع والدتها نجليها الصغار أثناء ذهابها لعملها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"انتبهوا أيها الأزواج".. 105 دعاوى خلع و158 "نفقة" حصاد الخلافات الزوجية فى يوم واحد.. سيدة: زوجى دفعنى لأعمال منافية للآداب.. وأخرى: قاللى اصرفى عليا.. ومروة: رمانى مع أولادى فى الشارع بعد 13 سنة "غلب"

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

بندر اسرة

محكمة الاسرة

الزقازيق

نفقة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة