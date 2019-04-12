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طالبان تعلن بدء هجوم الربيع بأفغانستان وتدعو قوات الأمن للتخلى عن الحكومة

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:04 ص
طالبان تعلن بدء هجوم الربيع بأفغانستان وتدعو قوات الأمن للتخلى عن الحكومة مسلحو حركة طالبان _ صورة أرشيفية
كابول (رويترز)
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بدأت حركة طالبان هجومها السنوى فى فصل الربيع، اليوم الجمعة، ودعت قوات الجيش والشرطة الأفغانيين للتخلى عن الحكومة فى بيان يشير إلى المزيد من العنف قبل أن تسفر مفاوضات السلام مع واشنطن عن أى نتائج.

 

وزادت حدة القتال فى أنحاء أفغانستان فى الأسابيع القليلة الماضية مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من القوات الأفغانية والمدنيين مما يجعل إعلان طالبان عن عملية "الفتح" رمزيا إلى حد كبير. وأطلقت الحكومة الأفغانية بدورها عملية أطلقت عليها اسم "خالد" فى مارس آذار.

 

لكن بعد عدة جولات من المفاوضات بين الولايات المتحدة وممثلى طالبان فى الشهور القليلة الماضية تبين أن أفغانستان ما تزال بعيدة عن تحقيق السلام بعد مرور أكثر من 17 عاما على إزاحة طالبان من السلطة فى عام 2001 على يد قوات تقودها الولايات المتحدة.

 

وقال بيان طالبان إن هدف عملية الفتح سيكون "القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا المسلم من الغزو والفساد وتأسيس نظام إسلامى والدفاع فى الوقت نفسه عن أبناء وطننا المؤمنين وخدمتهم".

 

وأضاف البيان "على الرغم من تحرير أجزاء كبيرة من بلادنا من العدو فإن قوات الاحتلال الأجنبى لا تزال تمارس نفوذها العسكرى والسياسى فى بلدنا المسلم".

 

وإلى جانب طمأنة المدنيين بشأن حمايتهم دعا البيان قوات الجيش والشرطة، التى تتكبد آلاف الخسائر البشرية شهريا، لترك مواقعهم والانضمام لعمليات طالبان.

 

 


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طالبان

هجوم الربيع

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التخلى عن الحكومة




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