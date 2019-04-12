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الجمعة، 12 أبريل 2019 12:20 م
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ضبط عاطلين وبحوزتهم مخدرات وسلاح فى الغربية

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:02 م
ضبط عاطلين وبحوزتهم مخدرات وسلاح فى الغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى خلال حملة أمنية.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز شرطة طنطا والقوة المرافقه له من ضبط كلا من " ع أ ع " ، " م ع ف " وشهرته محمود الأعور والمطلوب ضبطه واحضاره فى عدة قضايا، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش ، وعدد 10 طلقات ، فرش حشيش ، 20 قطع حشيش كبيرة الحجم ، مبلغ مالى.
 
 
تم نقل المتهمين لديوان المركز وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

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