صور.. "مميش" يشهد عبور أكبر حاملة طائرات فرنسية لقناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، عبور أكبرحاملة طائرات فرنسية "شارل ديجول" وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة وبرفقته عدد من قادة القوات المسلحة المعنيين بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بأفرعها المختلفة.

كما استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، السيد ستفات روماتت السفير الفرنسي بالقاهرة والذي جاء خصيصاً للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الفرنسية بأمان، معرباً عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمناً الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.

وأكد الفريق مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء وكسب ثقة المجتمع الملاحي بما عزز المكانة الدولية الرائدة للقناة كأهم وأسرع وأقصر الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب،مشيداً بكفاءة إجراءات تأمين المجرى الملاحي وبطولة رجال القوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وحماية المنشآت الرئيسية للهيئة.



وفى سياق متصل، أعلن الفريق مهاب مميش، أن قناة السويس شهدت اليوم الجمعة، عبور 52 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 25 سفينة بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 27سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.9مليون طن.

كما شهدت القناة عبور 5 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة. وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GOLDEN، والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا بحمولة 222 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM KERGUELENعلى رأس قافلة الجنوب بحمولة 180 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى الجزائر.



السفينة Ever Golden تعبر القناة من السويس متجهه إلى بورسعيد



الفريق مهاب مميش يقدم درع قناة السويس الجديدة للسفير الفرنسي بالقاهرة