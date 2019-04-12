صور.. مؤتمرًا حاشدًا فى ميدان سيدى عمر بقنا لدعم التعديلات الدستورية

قنا – وائل محمد

يعقد الآن مؤتمرًا حاشدًا فى ميدان سيدى عمر بقنا، برعاية الشيخ صالح أبو خليل، نقيب الأشراف بالزقازيق، وذلك بحضور النائب مصطفى بكرى، واللواء خالد زردق، عضو مجلس الشعب السابق، وجمع كبير من أبناء الشيخ صالح فى قنا، لدعم التعديلات الدستورية.





وتم تنظيم جلسة حوارية لشرح مواد التعديلات الدستورية، وتم تأكيد أن مشاركة المواطنين بهذا الحشد فى المؤتمر يعكس مدى وعيهم بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى هى واجب وطنى على كل مصرى، وأمر ضرورى فى هذه المرحلة، لاستكمال ما بدأناه من انجازات، وللحفاظ على كافة المكتسبات التى تم تحقيقها.





من جانبه، شدد النائب مصطفى بكرى ،على أهمية مشاركة المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، و دستور 2014 فى حاجة لمثل هذه التعديلات الهامة، والشعب المصرى الواعى هو صاحب الكلمة الأخيرة فى الموافقة على هذه التعديلات.



