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صور.. سكرتير محافظة سوهاج يشهد حفل الزفاف الجماعى لـ 70عريس وعروسة

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:42 م
صور.. سكرتير محافظة سوهاج يشهد حفل الزفاف الجماعى لـ 70عريس وعروسة جانب من الحفل
سوهاج – عمرو خلف
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أناب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة لحضور حفل زفاف جماعى لـ 70 عريس وعروسة، والذى نظمته احدى الجمعيات  بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التضامن الإجتماعى بسوهاج ، وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج فى إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم .

شهد الحفل زفاف 35 عروسة من الأيتام، ومنح مبلغ 10 آلاف جنيها لكل عروسة كمساعدة فى جهازها، وتم تكريم 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، و 10 من الأطفال حفظة القرآن الكريم ، بالإضافة إلى 10 من الأطفال الأيتام المتفوقين فى المراحل المختلفة من التعليم .

ونقل "السكرتير العام" تهنئة محافظ سوهاج للحضور جميعا، والمكرمين، معرباً عن سعادته البالغة بتواجده وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، واللواتى يكافحن من أجل أولادهن، ولا يبخلن بالعطاء والتضحية المستمرة.

ومن جانبه قدم محمد عبد السلام ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة الشكر لجميع القائمين على الحفل مؤكدا على أن اختيار الأم المثالية تم بناء على الأسس والقواعد الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى ان جميع المتقدمين للمسابقة كانوا يستحقون التكريم لأنهم جميعا بذلوا العديد من التضحيات .

حضر الاحتفالية عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأسر المكرمين من الأمهات المثاليات، وحفظة القرآن الكريم.

 

حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (1)
حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (1)

 

حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (2)
حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (2)

 

حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (3)
حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (3)

 

حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (4)
حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (4)

 

حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (5)
حفل زفاف جماعي وتكرم الامهات المثاليات (5)

 


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