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صور.. رجل يشعل النار فى سترته بمحيط البيت الأبيض.. والشرطة: "حادث أمنى"

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:55 م
صور.. رجل يشعل النار فى سترته بمحيط البيت الأبيض.. والشرطة: "حادث أمنى" قوات الشرطة الأمريكية بموقع الحادث
رويترز
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ذكرت شبكة فوكس نيوز أن رجلا أشعل النار فى سترته أمام البيت الأبيض اليوم الجمعة في حين أظهر تسجيل مصور الشرطة وهي تحيط برجل يرقد على الأرض.

وقال جهاز أمن الرئاسة اليوم الجمعة إنه يتعامل مع "حادث أمنى/طبى" عند السياج الشمالى للبيت الأبيض.

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (1)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض 

 

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (1)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض 

 

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (2)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض 

 

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (2)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض 

 

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (3)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض

 

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (4)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض

 

رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض (5)
رجل يشعل النار فى ملابسه بمحيط البيت الابيض 

 


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