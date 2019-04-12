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صور.. رئيس شركة مياه القليوبية يبحث مع منظمات المجتمع المدني مشاكل فواتير المياه بالمحافظة

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:19 ص
صور.. رئيس شركة مياه القليوبية يبحث مع منظمات المجتمع المدني مشاكل فواتير المياه بالمحافظة رئيس شركة مياه القليوبية
كتب أحمد حسن
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عقد  المهندس مصطفي مجاهد رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اجتماعا مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاحزاب بمدينة القناطر الخيرية للاستماع الي عدد من شكاوي المواطنين  ومقترحاتهم بحضور ممثلي القطاعات والادارات بفرع القناطر الخيرية.

وخلال الاجتماع استعرض مجاهد عدد من الانجازات والمشروعات التي تقوم بها الشركة في كافة ربوع وقري ومدن المحافظة.

واستمع مجاهد الي شكوي من عدد من المواطنين من ارتفاع فواتير استهلاك المياه وقيمة مقايسات توصيل المياه والصرف الصحي.

من جانبه أكد  رئيس شركة مياه القليوبية، انه يتم تطبيق اللائحة المعتمده من مجلس الوزراء واصدر مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قرارا بتقسيط الفواتير المرتفعة القيمة والمقايسات تيسيرا علي المواطنين وفي حالة وجود اي اخطاء بالفواتير او شكوي من ارتفاع قيمتها التوجه لمركز خدمة العملاء بالمدينة لفحص الشكوي وازالة اسبابها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشكلة وجود بعض خطوط المياه القديمة وشكوي من تلوث المياه بعدد من المناطق داخل المدينة.

واوضح ان الشركة تقوم باعمال احلال وتجديد لخطوط المياه القديمة داخل قري ومدن المحافظة وفقا لمخطط زمني للتخلص من خطوط المياه القديمة واوضح مجاهد الي ان احد المسببات الرئيسية في تلوث المياه ببعض المناطق هي التعديات علي الخطوط الناقلة.

واوضح ،  ان للمجتمع المدني دورا كبيرا في التصدي لتلك الظاهرة وايضا مشكلة ربط الطلمبات الحبشية علي شبكات المياه واكد الحضور علي انهم لن يسمحوا لاحد بالاضرار بشبكات المياه وسيقومون بتوعية المواطنين بالابلاغ عن اي حالات تعدي علي شبكات المياه وان ااشركة تقوم بفحص دوري للمياه بمعامل متنقلة لضمان جودة وسلامة المياه.

واشار مجاهد الي ان خدمة المواطن بالصورة اللائقة والحرفية علي رأس أولويات العمل مشيرا الي سعي الشركة للوصول مستوي التميز في خدمة العملاء.

وأكد المهندس مصطفي مجاهد علي ان التواصل الدائم والمستمر مع منظمات المجتمع المدني لمعرفة متطلبات المواطنين وطموحاتهم والوقوف علي المشكلات وأليات حلها وانه حريصا علي التواصل مع الموطنين.

 

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شركه مياه القليوبيه

محافظه القليوبيه

المجتمع المدن




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