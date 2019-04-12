صور.. جامعة حلوان تنظم لقاء سفير الشباب الخامس لطلاب الثانوية

وائل ربيعى

نظم مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان لقاء سفير الشباب بالمدرسة الفنية المتقدمة بمشاركة سفراء من كل كليات الجامعة و 500 طالب وطالبة فى المرحلة الثانوية من 35 إدارة تعليمية بالقاهرة.

وأشار الدكتور ماجد نجم ،رئيس الجامعة ،إلى أن جامعة حلوان فريدة بتخصصاتها العلمية التي تجذب الطلاب لذا كان من الضروري أن يتم اختيار سفير من كل كلية للتعريف بهذه التخصصات لطلاب المرحلة الثانوية من أجل مساعدتهم علي وضع الهدف الأمثل فى اختيار الكلية المناسبة والتخصص العلمي الذي يتناسب مع الطلاب ومؤهلاتهم وقدراتهم الإبداعية، مشيرا الى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التوعية الاجتماعية وخدمة المجتمع المحيط للتأكيد على دور الجامعة التوعوي في البيئة المحيطة.

وأكد الدكتور حسام رفاعى ، نائب رئيس الجامعة ، على حرص الجامعة ودعمها لهذا الحدث السنوى لأنه يعد من أكبر واهم الاحداث التى تقدمها الجامعة كخدمة للطلاب في مرحلة هامة لاختيار مستقبلهم الوظيفي ووضع قائمة اهدافهم لتحقيقها بشكل عملي قابل للتحقيق مما له اكبر الاثر في التوازن المجتمعى والاقتصادي.

وقالت الدكتور حنان كمال ، مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة CDC ، إن هذا اللقاء يأتي لبناء الوعي لطلاب المرحلة الثانوية وتعريفهم بالكليات وتخصصاتها النوعية وبرامجها وطرق التقدم لكل كلية بجانب التعريف بأنواع الدراسة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الكليات والفرق بين الكليات الفنية وفرص العمل المختلفة بها ،وكيفية اختيار الطالب للتخصص العلمي، وكيفية الاستعداد لامتحانات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات.

وخلال اللقاء تمت مناقشة طبيعة الدراسة بكل كلية وفرص العمل بعد التخرج لتشكيل وعى طالب الثانوى ومساعدته في الاختيار وفى ترتيب رغبات دخول الجامعة، كما تم إلقاء الضوء على الكليات والبرامج والتخصصات البارزة فى جامعة حلوان، والتى تتميز بها عن باقي الجامعات المصرية، وابدى الطلاب خلال اللقاء سعادتهم بالاستماع إلى هذه المعلومات وقاموا بطرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن الكليات وتخصصاتها خاصة تخصصات الهندسة الطبية والصيدلة الاكلينيكية والفنون الجميلة والتطبيقية وبرامج الساعات المعتمدة المميزة في كليات الهندسة بالمطرية والتربية الموسيقية والفنية والرياضية والاقتصاد المنزلى والتعليم الصناعي وهي التخصصات التى كانت محط اهتمام الطلاب.

عقد اللقاء بحضور لفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و ادارة شرق مدينة نصر تحت إشراف دكتور محمد عطية مدير مديرية القاهرة التعليمية وذلك للعام الخامس على التوالى في ضوء التعاون بين الجامعة ومديرية القاهرة التعليمية.



فعاليات لقاء سفير الشباب بجامعة حلوان (1)



فعاليات لقاء سفير الشباب بجامعة حلوان (2)



فعاليات لقاء سفير الشباب بجامعة حلوان (3)