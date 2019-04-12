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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق فى باكستان إلى 46 قتيلا

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:16 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق فى باكستان إلى 46 قتيلا حريق _ صورة أرشيفية
إسلام آباد /أ ش أ/
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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذى استهدف سوقا بمدينة "كويتا" الباكستانية، صباح اليوم الجمعة إلى 16 قتيلا، و30 مصابا.

وقال نائب المفتش العام لشرطة كويتا عبد الرزاق تشيما - فى تصريح نقلته قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية - إن 16 شخصا لقوا مصرعهم جراء الانفجار الذى استهدف طائفة الهزارة الشيعية، مضيفا أن 8 من القتلى ينتمون للهزارة.

وأشار إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع ، كانت مخبأة بين الخضراوات فى السوق، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأن من بينهم 4 من أفراد حرس الحدود.

وكانت شرطة كويتا قد أعلنت فى وقت سابق أن المبانى المجاورة للسوق لحقت بها أضرار جراء الانفجار. فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الانفجار..ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

حريق السوق فى باكستان (1)
حريق بسوق فى باكستان 
 
حريق السوق فى باكستان (2)
حريق بسوق فى باكستان 
 
حريق السوق فى باكستان (3)
حريق بسوق فى باكستان 
 
حريق السوق فى باكستان (4)
حريق بسوق فى باكستان 

 


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ضحايا انفجار سوق

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46 قتيلا




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