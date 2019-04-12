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صور.. إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:21 م
صور.. إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة إزالة الاشغالات
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومديرية الزراعة حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة. 
 
وأسفرت تلك الحملة عن إزالة 14حالة تعدي على الرقعة الزراعية، بمساحة إجمالية 1700 متر مربع،  وتنوعت حالات التعديات ما بين "مباني، تشوينات، وشدات خشبية"، وذلك بنطاق قرى "قومبانية أبو قير، بولين، الأمراء، كوم اشو، وكوم البركة"، بجانب حالتين تعدي بنطاق المدينة.
 
وفي سياق متصل، قام رئيس مركز ومدينة بدر بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بعمر مكرم بفك شدة خشبية وذلك نظرًا لبناء سقف دور أرضى بدون الحصول على ترخيص بقرية المنصورية، وتم فك الشدة الخشبية بالكامل المقامة على مساحة 225 مترًا.
 
من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين للحفاظ علي الرقعة الزراعية، وتأكيدًا لهيبة الدولة.
 
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