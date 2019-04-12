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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين وأفيون فى أبوصوير بالإسماعيلية

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:14 م
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين وأفيون فى أبوصوير بالإسماعيلية هيروين - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير من القبض على عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكم قضائى وبحوزته سلاح نارى و7 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين والأفيون.

 

وكان اللواء جمال غزالى نائب  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه  بالقبض على المتهم "احمد.خ.ع" 36 عاما عاطل مقيم المنايف دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكم قضائى باجمالى عقوبة 34 سنة بتهم "تبديد" وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و7 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام  وكمية من مخدر الافيون تزن حوالى 30 جرام  ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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