سقوط صاحب مستودع لاستيلائه على أنابيب البوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء فى مايو

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب مستودع، لاستيلائه على أنابيب البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بـ15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز تابع لشركة غازات بترولية، بدائرة مركز شرطة 15 مايو لحيازته وتجميعه أعداد كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها ( 545 إسطوانة سعة 12,5 كيلو جرام مخصصة للأغراض المنزلية ) تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.