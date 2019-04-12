سفر وعودة 1473 مصريا وليبيا و 276 شاحنة عبر منفذ السلوم

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1473 مصريا وليبيا و 276 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1056 إلى الجانب الليبي، بينهم 234مصريا و822 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 417 بينهم 321 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 181 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.