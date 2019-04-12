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رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:27 ص
رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية ممثلي شركة هواجيان الصينية مع وزير الصناعة الدكتور عمرو نصار
كتبت هند مختار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيانج هوارونج رئيس مجموعة هواجيان الصينية، وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء يأتى فى إطار سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية فى مجال صناعة المنتجات الجلدية، لتعظيم القيمة المضافة من الجلود التى تنتجها مصر، وتطوير صناعة المنتجات الجلدية وفق أحدث التكنولوجيات المطبقة حول العالم، بما يسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومى الإجمالى.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على الالتقاء بكبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال انتاج المصنوعات الجلدية، من أجل إحداث طفرة فى هذه الصناعة فى مصر، لاسيما وأن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتطوير هذه الصناعة، ومنها توافر المواد الخام، والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة بالمقارنة بالدول الأوروبية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة الجلود بالروبيكى والتى زارها رئيس الشركة الصينية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للشركة لكى تبدأ العمل على الفور، مشيراً فى هذا السياق إلى أن مصر تمثل سوقاً ضخمة، فضلاً عن توافر فرص التصدير  من مصر إلى مناطق جغرافية مختلفة حول  العالم.

من جانبه، أكد المسئول الصينى أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تضعها مجموعة هواجيان على رأس أولوياتها للاستثمار الخارجي فى الفترة المقبلة، مضيفاً أن المجموعة سوف تواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية للاتفاق على خطة العمل لتنفيذ استثمارات الشركة فى مصر، وذلك تمهيداً لتوقيع اتفاق فى القريب العاجل حول استثمارات المجموعة فى مجالات صناعة المنتجات  الجلدية فى مصر.

 


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