دواوين الوزارات.. النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد

إعداد – على عبد الرحمن

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة توجه بسرعة الإنتهاء من مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

http://www.youm7.com/4203787

وزارة الرى :

الرى: تغطية الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى بنسبة تجاوزت 94% بـ4 مليار ات جنيه

http://www.youm7.com/4203095

وزارة التضامن الاجتماعى:

غادة والى تفتح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بالمنيا

http://www.youm7.com/4203074

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تعلن عن مسابقة داخلية للعمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور

http://www.youm7.com/4203700

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم: مصر من أكثر دول المنطقة التى تهتم بالاستثمار فى رأس المال البشرى

http://www.youm7.com/4203551

وزارة النقل:

وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد مشابهة للمترو

http://www.youm7.com/4203007

وزارة الزراعة:

"الفاو" و"الزراعة" تعقدان برنامجا تدريبيا لمواجهة خطر دودة الحشد الخريفية

http://www.youm7.com/4203468

وزارة التعليم العالى:

التعليم العالى تنفى تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات للفصل الدراسى الثانى

http://www.youm7.com/4201964

وزارة الكهرباء:

وزير الكهرباء: مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجالات الطاقة

http://www.youm7.com/4202974

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: مصر تفى بإلتزاماتها تجاه عمالها وخفضت نسبة البطالة لـ8.9%

http://www.youm7.com/4203405

وزارة التنمية المحلية:

وزير التنمية المحلية يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لمناقشة دعم مشروعات التنمية

http://www.youm7.com/4202987