دواوين الوزارات.. النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزيرة الصحة توجه بسرعة الإنتهاء من مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما
وزارة الرى :
الرى: تغطية الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى بنسبة تجاوزت 94% بـ4 مليار ات جنيه
وزارة التضامن الاجتماعى:
غادة والى تفتح أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بالمنيا
وزارة الأوقاف:
الأوقاف تعلن عن مسابقة داخلية للعمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور
وزارة التربية والتعليم:
وزير التعليم: مصر من أكثر دول المنطقة التى تهتم بالاستثمار فى رأس المال البشرى
وزارة النقل:
وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد مشابهة للمترو
وزارة الزراعة:
"الفاو" و"الزراعة" تعقدان برنامجا تدريبيا لمواجهة خطر دودة الحشد الخريفية
وزارة التعليم العالى:
التعليم العالى تنفى تأجيل عقد الامتحانات بالجامعات للفصل الدراسى الثانى
وزارة الكهرباء:
وزير الكهرباء: مصر تشهد تحولا كبيرا فى مجالات الطاقة
وزارة القوى العاملة:
وزير القوى العاملة: مصر تفى بإلتزاماتها تجاه عمالها وخفضت نسبة البطالة لـ8.9%
وزارة التنمية المحلية:
وزير التنمية المحلية يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لمناقشة دعم مشروعات التنمية
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