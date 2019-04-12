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خلو بالكم من عيالكم.. صاحب محل يعتدى على طفلة بعد إغرائها بالحلوى فى طوخ

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:41 م
خلو بالكم من عيالكم.. صاحب محل يعتدى على طفلة بعد إغرائها بالحلوى فى طوخ اغتصاب طفله - ارشيفية
القليوبية -نيفين طه
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اتهمت ربة منزل بطوخ بمحافظة القليوبية ، صاحب محل باستدراج ابنتها 7 سنوات، ومحاولة هتك عرضها داخل المحل الخاص به حال شرائها الحلوى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بعرض الطفلة علة الطب الشرعى.

تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من  "م س س" ربة منزل بتضررها من "س ع ع"  61 عاما صاحب محل لقيامه باستدراج ابنتها الطفلة  "م م م"  7 سنوات داخل المحل خاصته، والتعدى عليها جنسياً، حال قيامها بشراء بعض الحلوى.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وتمكن المقدم احمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ  وبمواجهته أنكر ذلك .
 
جري عرض الطفله المذكوره على مستشفى طوخ المركزى ، وبتوقيع الكشف الطبي تبين ان غشاء البكاره سليم ويوجد خدوش حوله، ويوصى بعرضها على الطب الشرعى.
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتحرر عن المحضر رقم 3868 ادارى مركز طوخ لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

 


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