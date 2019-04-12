خلو بالكم من عيالكم.. صاحب محل يعتدى على طفلة بعد إغرائها بالحلوى فى طوخ

القليوبية -نيفين طه

اتهمت ربة منزل بطوخ بمحافظة القليوبية ، صاحب محل باستدراج ابنتها 7 سنوات، ومحاولة هتك عرضها داخل المحل الخاص به حال شرائها الحلوى، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بعرض الطفلة علة الطب الشرعى.

تلقى العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من "م س س" ربة منزل بتضررها من "س ع ع" 61 عاما صاحب محل لقيامه باستدراج ابنتها الطفلة "م م م" 7 سنوات داخل المحل خاصته، والتعدى عليها جنسياً، حال قيامها بشراء بعض الحلوى.