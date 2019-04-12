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الجمعة، 12 أبريل 2019 03:27 ص
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تنفيذ 1283 حكمًا متنوعًا وضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:35 ص
تنفيذ 1283 حكمًا متنوعًا وضبط 112 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملات أمنية - ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1283 حكمًا متنوعًا منها 888 حكمًا جزئيا و44 حكمًا مستأنفًا و299 حكم غرامات و49 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 9850 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 112 متهمًا هاربًا محكومًا عليه.

 

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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