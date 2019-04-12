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الجمعة، 12 أبريل 2019 03:30 ص
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تعرف على الفرق بين حيازة وإحراز المواد المخدرة فى القانون

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:00 ص
تعرف على الفرق بين حيازة وإحراز المواد المخدرة فى القانون مخدرات
كتب أحمد حسنى
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يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين مصطلحات "حيازة وإحراز" للمواد المخدرة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين الجريمتين من نصوص القانون.

يقول خالد محمد المحامى بالنقض، إن الحيازة هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية، أو كان المحرز شخصًا غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .

وأضاف المحامى بالنقض، أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديًا، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيدًا لشرائه أو أى أمر آخر.

وأشار محمد، إلى أن الإحراز هو ما يضبط فى جيب الشخص، والحيازة هى ما يضبط فى المكان الذى يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأى السابق فى التفريق القانونى فى القصد من الحيازة، ولكل قضية فى إثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة.

 

 

 

 


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حيازة المخدرات

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