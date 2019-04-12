تحرير 1062مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1062 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 478مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و50 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و35مخالفة انتظار خاطئ وحجز5 سيارات و73 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو23 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 8 مخالفات بيئة و 116 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 19 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و10 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 19 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 31مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و16 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3سيارات متروكة و25 مخالفة إزالة فاميه وتحرير26 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و34 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير27 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.