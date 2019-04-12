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اليمين المتطرف الإسبانى يقترح سحب جيش بلاده من المهام الدولية خاصة بلبنان

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:38 م
اليمين المتطرف الإسبانى يقترح سحب جيش بلاده من المهام الدولية خاصة بلبنان
كتبت فاطمة شوقى
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يقترح حزب "فوكس" اليمينى المتطرف الإسبانى بسحب الجيش الإسبانى من المهام الدولية خاصة التى ليس لها تأثير واضح على أمن إسبانيا.

ووفقا لصحيفة "أوك دياريو" الإسبانية فإن حزب فوكس الإسبانى اقترح مراجعة كاملة لجميع المهام العسكرية الدولية التى تشارك فيها إسبانيا التى لا تمثل أى فائدة واضحة لأمن البلد، يستشهد بلبنان وبعثة الخوذ الزرقاء التابعة للامم المتحدة.

وفى غياب معرفة البرنامج الرسمى الذى سيحضر به فوكس فى الانتخابات الإسبانية المقبلة 28 أبريل الجارى، إلا أن الجنرالات  فى الحزب الإسبانى يقدمون تدريبات حول بعض المقترحات  والتى منها لها علاقة بالمهام التى يتطور بها الجيش الإسبانى فى الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 600 جندى إسبانى منتشرين فى قاعدة "ميجيل دى ثربانتس" فى جنوب لبنان، المهمة هى مسئولية مباشرة للامم المتحدة، والأعمال العسكرية الإسبانية فى المنطقة، وفى المجموع يوجد أكثر من 10 آلاف جندى من دول مختلفة.

ويقترح فوكس أيضا تعزيز المهام التى أثبتت فعاليتها فى الدفاع والأمن الداخلى لإسبانيا بطريقة قوية.
 

 


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