ونقلت شبكة (إن.دي.تي.في.) الهندية عن المسئول - الذي لم تسمه - القول إن الجيش الباكستاني انتهك وقف إطلاق النار، وأطلق النيران على مقاطعة (بونش) بولاية جامو وكشمير الواقعة في الشطر الهندي من الإقليم، مشيرا إلى أن الجيش الهندي يقوم حاليا بالرد العسكري على انتهاكات نظيره الباكستاني.



يذكر أن العلاقات بين البلدين المتوترة فعليا شهدت تصعيدا عقب تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد والتي نفت أي دور لها في الهجوم.