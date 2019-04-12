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المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:30 ص
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين الفريق زين العابدين
كتب عامر مصطفى
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قال الفريق عمر زين العابدين، عضو المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، إن المجلس العسكرى الانتقالى الذى تم تشكيله ليس طامعاً في السلطة، موضحاً أن الأزمة الحالية تتطلب إدارة حواراً شاملاً لإخراج السودان من الأزمة، مشيرا إلى أننا نريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سليمة.

وأضاف عضو المجلس الانتقالى العسكرى، خلال مؤتمر صحفى، أن المجلس يرحب بالحوار مع الحركات السودانية المسلحة لوضع حد للحروب، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع، وهدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم.

وتابع زين العابدين، أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون مدنية، وأن الفترة الانتقالية لعامين فى السودان قد تتقلص إذا تحققت النتائج المرجوة، مشيراً إلى أنه لم نحيد عن مطالب المتظاهرين ولكن لابد من حماية البلاد من الفوضى، قائلا:"نحن أبناء سوار الذهب وجئنا من أجل مطالب المتظاهرين.

 


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