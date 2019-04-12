الكرملين: نراقب الوضع الراهن في السودان عن كثب

موسكو )أ ش أ(

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف أمس الخميس أن موسكو تراقب عن كثب الوضع الراهن في السودان، مُعربًا عن أمل بلاده في أن يتمكن السودانيون من تسوية الأزمة القائمة قريبًا.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "نراقب الوضع السوداني عن كثب.. ونأمل آلا يكون هناك أي تصعيد أو توترات، قد تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية".

كما حث الجانب السوداني على الرجوع إلى المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن، مُؤكدًا أنه مهما كانت النتائج، فإن الوضع بالكامل يُعتبر شأنًا داخليًا للسودانيين أنفسهم، وأن العلاقات السودانية الروسية ستستمر في إطار السياسة الخارجية للسودان.